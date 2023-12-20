Haberler

Gündem

Benzin fiyatlarına zam geldi

Benzin fiyatlarına zam geldi Akaryakıt fiyatları, Brent petrol piyasasındaki hareketliliğe bağlı olarak indirim ve zam haberleriyle değişiyor. Bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. 20 Aralık 2023 tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu, akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı ne durumda?