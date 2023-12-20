Benzin fiyatlarına zam geldi
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol piyasasındaki hareketliliğe bağlı olarak indirim ve zam haberleriyle değişiyor. Bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. 20 Aralık 2023 tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu, akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı ne durumda?
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol piyasası ve döviz kurlarındaki hareketlilikten etkileniyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarında indirim veya zam olup olmadığını merak ediyor.
BENZİN FİYATI ARTTI
Benzinin litresine gece yarısı itibarıyla 1 lira 46 kuruş zam geldi.
Motorin fiyatında ise bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle;
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 34.5 lira, motorinin litresi ise 35.5 lira olarak satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı ise; Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izlenerek, belirli bir fiyat değişim farkı esas alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor.