Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da indirim ve zam haberlerine göre değişime uğratıyor. 12 Şubat 2024 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, dizel yakıtın litresi kaç lira? İşte yanıtı!
Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından izliyor.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Motorin fiyatlarında artış olacağı tahmin ediliyor. Motorine bu gece yarısı itibariyle 2 lira 56 kuruş zam yapılacak.
Akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde güncellendi:
İstanbul'da motorinin litresi 41,77 lira olarak satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 39,39 lira olarak belirlendi.
AKARYAKIT FİYAT ARTIŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Benzin ve motorin fiyatlarını belirlerken; ÖTV ve EPDK payı gümrüksüz rafineri fiyatına eklenerek KDV hariç Rafineri satış fiyatı ortaya çıkarılıyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı belirlenirken ise, Akdeniz-İtalya piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru izlenerek, belirli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.