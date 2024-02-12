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Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak

Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da indirim ve zam haberlerine göre değişime uğratıyor. 12 Şubat 2024 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, dizel yakıtın litresi kaç lira? İşte yanıtı!