Berçin Yaylası: Kayseri'nin Doğaseverler İçin Yeni Cenneti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Berçin Yaylası, doğaseverler için yeni bir cennet haline geldi. Şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, doğal güzellikleri, kaynak suları ve temiz havasıyla ilgileri üzerine çekiyor.

Yaylaya gelen ziyaretçiler, yeşilin her tonunu barındıran ağaçlar arasında yürüyüş yaparak şehir yaşamının getirdiği stresi geride bırakma fırsatı buluyor. Dinlenmek isteyenler ise ağaçların gölgesinde, serin suyuyla ünlü pınarların etrafında piknik yapabiliyor.

Ziyaretçilerden emekli hemşire Aynur Aslan, Berçin Yaylası'nın sunduğu doğal güzelliklerin insanlar üzerinde terapi etkisi yarattığını söyledi. Aslan, "Burası, sonradan keşfettiğimiz ancak sürekli geldiğimiz, şehirden kaçış noktası olarak kullandığımız bir yer. Doğası, florası ve faunası oldukça farklı. Burada stresli yaşamdan uzaklaşıyoruz. Oksijen oranı çok yüksek ve gürültü yok. Gece vakti burada yıldızları izlemenin keyfi bir başka," diye ifade etti.

Diğer bir ziyaretçi Cuma Köse, Berçin Yaylası'nın farklı atmosferine vurgu yaparak, "Çok temiz ve soğuk suyu var. Herkesin en az bir kez burayı ziyaret etmesi gerekiyor. Burada yaşanan kamp deneyimi, şehirden uzakta olmanın verdiği huzurla birleşiyor. Bu yayla her mevsim başka güzellikler sunuyor," dedi.

Aynı zamanda Berçin Yaylası'na ilk kez gelen Yasemin Coşkun, başta Karadeniz'e benzeyen çam havasının etkisini vurgulayarak, "Doğayı çok seviyorum ve buranın büyülü bir atmosfere sahip olduğunu keşfettim. Tertemiz havası herkes için çekici," şeklinde konuştu.

Berçin Yaylası, sunduğu doğal güzellikler ve huzur dolu ortamı ile doğaseverlerin keşfetmesi gereken bir yer olmaya devam ediyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Berçin Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu. Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Arslantaş Mahallesi yakınlarındaki Berçin Yaylası, doğal güzellikleri, su kaynakları ve temiz havasıyla tercih ediliyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Berçin Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu. Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Arslantaş Mahallesi yakınlarındaki Berçin Yaylası, doğal güzellikleri, su kaynakları ve temiz havasıyla tercih ediliyor.