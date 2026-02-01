Bergama’nın İlk Kadın Kahveciler Odası Başkanı Melek Tok Bilir

Üç erkek adayı geride bırakarak tarihe geçti

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan Kahveciler ve Benzerleri Odası seçimlerinde Melek Tok Bilir, üç erkek adayı geride bırakarak Bergama tarihinde ilk kadın Kahveciler Odası Başkanı seçildi.

Bergama’da dört adayın yarıştığı seçimde oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Melek Tok Bilir 147, Erkan Yorgun 106, Fuat Yaramış 58 ve Vedat Yiğit 54 oy aldı.

BERGAMA KAHVECİLER VE BENZERLERİ ODASI SEÇİMİNDE SEÇİMİ KAZANAN BAŞKAN MELEK TOK BİLİR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ