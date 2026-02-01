Kayseri'de Grip Artışı: Geçmeyen Öksürüğe Akgünlük Sakızı Tavsiyesi

Aktarın uyarısı ve doğal öneriler

Kayseri'de soğuk havaların etkili olmasıyla grip vakalarında artış yaşanıyor. 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun, bu sezon gribin ve öksürüğün eskisinden daha sert geçtiğini belirtti.

Altun, özellikle ıhlamurun hayatımızdan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı. Geçmeyen öksürük ve akciğer temizliği için akgünlük sakızı, andız pekmezi ve keçiboynuzu özü gibi doğal ürünleri önerdi.

Altun'un açıklaması şu şekilde:

Şu anda ortada bir salgın var. Hem öksürük hem nezle ve grip. Bu öksürük öncekiler gibi değil vücutta daha fazla kalıyor. Eskiden 1 haftada geçen grip şimdi geçmiyor. Biz bu grip için C vitamini tarzı şeyler öneriyoruz. Zaten ıhlamur hayatımızdan asla eksik etmememiz gerekli. Narçiçeği, zencefil öneriyoruz. Öksürük ve akciğerleri temizlemek içinde akgünlük sakızı, andız pekmezi, keçiboynuzu özü öneriyorum. Karadut özü çocuklarda daha etkili, öneriyorum. Bunların yanı sıra kullana bileceğiz kış çayı tazıdan da olur. Ekinezya çayları kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde pekmezleri sabah akşam 1 er tatlı kaşığı, çocuklarda ise günde 1 tatlı kaşığı kullana bilirsiniz. Bizim tek isteğimiz doğal ve bilindik yerden alınmasını tavsiye ediyoruz

Kullanım ve dikkat

Altun, önerilen doğal ürünlerin kullanımında dozlara dikkat edilmesini ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesini tavsiye etti.

AKTAR HANZALA ALLTUN