Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026

Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı, 2 Şubat 2026'da Cumhuriyet Meydanı'nda 'Kan Ver, Hayat Kurtar!' kampanyası düzenliyor; tüm vatandaşlar davetli.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:04
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026

Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Kampanyası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 'Kan Ver, Hayat Kurtar!' mottosuyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya Detayları

Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Saat: 09.30-18.00

Yer: Cumhuriyet Meydanı - Öğretmenevi Önü

Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına; 'Bir ünite kan, birden fazla hayata umut olur. Sağlığınız uygunsa siz de bu iyilik hareketine katılın' mottosuyla tüm vatandaşlar davet edildi.

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMLIĞI KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DAVET ETTİ

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMLIĞI KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DAVET ETTİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
2
Kayseri'de Grip Artışı: Geçmeyen Öksürüğe Akgünlük Sakızı Tavsiyesi
3
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026
4
Yüreğir'de Sel Müdahalesi: Ali Demirçalı'dan Vatandaşlara Destek
5
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı
6
TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi
7
Mehmet Ali Ağca’nın Arşiv Görüntüleri: Detaylı Bakış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları