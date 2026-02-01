Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026

Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Kampanyası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 'Kan Ver, Hayat Kurtar!' mottosuyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya Detayları

Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Saat: 09.30-18.00

Yer: Cumhuriyet Meydanı - Öğretmenevi Önü

Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına; 'Bir ünite kan, birden fazla hayata umut olur. Sağlığınız uygunsa siz de bu iyilik hareketine katılın' mottosuyla tüm vatandaşlar davet edildi.

