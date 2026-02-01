Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı

Kayseri'de artan grip vakalarına karşı aktar Hanzala Altun, Akgünlük Sakızı ve bitkisel yöntemlerle öksürük ve akciğer temizliği önerdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:07
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı

Grip vakalarında artış: Akgünlük Sakızı önerisi

Kayseri’de soğuk havaların etkili olmasıyla grip vakalarında artış olduğunu kaydeden Aktar Hanzala Altun; geçmeyen öksürüğe Akgünlük Sakızı’nı önerdi.

13 yıllık aktarın doğal reçeteleri

Kayseri’de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun; gribin ve öksürüğün eskisinden daha sert geçtiğini söyledi. Ihlamurun hayatımızdan eksik edilmemesi gerektiğini belirten Altun, öksürük ve akciğerleri temizlemek için Akgünlük Sakızı, andız pekmezi ve keçiboynuzu özünü önerdi. Ayrıca narçiçeği, zencefil ve karadut özünün özellikle çocuklarda etkili olduğunu vurguladı.

Altun, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şuanda ortada bir salgın var. Hem öksürük hem nezle ve grip. Bu öksürük öncekiler gibi değil vücutta daha fazla kalıyor. Eskiden 1 haftada geçen grip şimdi geçmiyor. Biz bu grip için C vitamini tarzı şeyler öneriyoruz. Zaten ıhlamur hayatımızdan asla eksik etmememiz gerekli. Narçiçeği zencefil öneriyoruz. Öksürük ve akciğerleri temizlemek içinde Akgünlük Sakızı, andız pekmezi, keçiboynuzu özü öneriyorum. Karadut özü çocuklarda daha etkili, öneriyorum. Bunların yanı sıra kullana bileceğiz kış çayı tazıdan da olur. Ekinezya çayları kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde pekmezleri sabah akşam 1 er tatlı kaşığı, çocuklarda ise günde 1 tatlı kaşığı kullana bilirsiniz. Bizim tek isteğimiz doğal ve bilindik yerden alınmasını tavsiye ediyoruz".

Uzman olmayan öneriler olarak aktardığı bu bitkisel yöntemlerin, kişilerdeki alerji veya kronik rahatsızlıkları göz önünde bulundurarak ve güvenilir kaynaklardan temin edilerek kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Grip ve geçmeyen öksürüğe doğal çözüm: "Akgünlük Sakızı"

Grip ve geçmeyen öksürüğe doğal çözüm: "Akgünlük Sakızı"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
2
Kayseri'de Grip Artışı: Geçmeyen Öksürüğe Akgünlük Sakızı Tavsiyesi
3
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026
4
Yüreğir'de Sel Müdahalesi: Ali Demirçalı'dan Vatandaşlara Destek
5
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı
6
TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi
7
Mehmet Ali Ağca’nın Arşiv Görüntüleri: Detaylı Bakış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları