Grip vakalarında artış: Akgünlük Sakızı önerisi

Kayseri’de soğuk havaların etkili olmasıyla grip vakalarında artış olduğunu kaydeden Aktar Hanzala Altun; geçmeyen öksürüğe Akgünlük Sakızı’nı önerdi.

13 yıllık aktarın doğal reçeteleri

Kayseri’de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun; gribin ve öksürüğün eskisinden daha sert geçtiğini söyledi. Ihlamurun hayatımızdan eksik edilmemesi gerektiğini belirten Altun, öksürük ve akciğerleri temizlemek için Akgünlük Sakızı, andız pekmezi ve keçiboynuzu özünü önerdi. Ayrıca narçiçeği, zencefil ve karadut özünün özellikle çocuklarda etkili olduğunu vurguladı.

Altun, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şuanda ortada bir salgın var. Hem öksürük hem nezle ve grip. Bu öksürük öncekiler gibi değil vücutta daha fazla kalıyor. Eskiden 1 haftada geçen grip şimdi geçmiyor. Biz bu grip için C vitamini tarzı şeyler öneriyoruz. Zaten ıhlamur hayatımızdan asla eksik etmememiz gerekli. Narçiçeği zencefil öneriyoruz. Öksürük ve akciğerleri temizlemek içinde Akgünlük Sakızı, andız pekmezi, keçiboynuzu özü öneriyorum. Karadut özü çocuklarda daha etkili, öneriyorum. Bunların yanı sıra kullana bileceğiz kış çayı tazıdan da olur. Ekinezya çayları kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde pekmezleri sabah akşam 1 er tatlı kaşığı, çocuklarda ise günde 1 tatlı kaşığı kullana bilirsiniz. Bizim tek isteğimiz doğal ve bilindik yerden alınmasını tavsiye ediyoruz".

Uzman olmayan öneriler olarak aktardığı bu bitkisel yöntemlerin, kişilerdeki alerji veya kronik rahatsızlıkları göz önünde bulundurarak ve güvenilir kaynaklardan temin edilerek kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Grip ve geçmeyen öksürüğe doğal çözüm: "Akgünlük Sakızı"