Berhan Şimşek'ten CHP İstanbul'a Sert Eleştiri: 'Genel Merkez Sorumludur'

Gürsel Tekin ziyareti sonrası partideki iddiaları ve eleştirileri sıraladı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Sarıyer'deki il binasında basın mensuplarına konuşan Şimşek, duygulu ve sert sözlerle partideki durumu değerlendirdi.

Şimşek, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada binada çok sayıda çalışma ve basın toplantısına katıldığını belirterek, üzgün olduğunu söyledi. Basın önünde Genel Merkez ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

"Bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa genel merkezdir. Mutlak geliyor, kayyum geliyor, çağrı heyeti geliyor...." sözleriyle söze başlayan Şimşek, partinin yıpratıldığını dile getirdi.

38. olağan kurultay dönemine ilişkin iddiaları aktaran Şimşek, "Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan. Bunu ben söylemiyorum, bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerin bütünlüğü bu." ifadelerini kullandı. Şimşek, partinin mahkeme koridorlarına ve pavyon masalarına düşürülmesinin sorumlularını Genel Merkez'in beceriksizliği ve kifayetsizliği olarak nitelendirdi.

Kurultayda aday olduğunu ve 92 imza aldığını hatırlatan Şimşek, "Şimdi buradan soruyorum, bu partiyi mahkeme koridorlarına Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük?" diye konuştu.

İlde uzun yıllar emek verdiğini vurgulayan Şimşek, "Bu binada terimiz var bizim, emeğimiz var." diyerek, partideki bazı kişilerin davranışlarını eleştirdi: "Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yazıyordu. Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise partilileri birbirine düşürme noktasına geldik."

Parti içindeki disiplin sürecine de değinen Şimşek, tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini ve bu nedenle aday olamadığını söyledi. Hak, hukuk ve adalet vurgusu yapan Şimşek, "Hani hak, hukuk, adalet, ya hep beraber ya hiçbirimiz." dedi.

Şimşek, göreve başladığında ve bıraktığında yaşadığı kişisel zorluğu paylaşarak, "Ben buraya gelip göreve başladığımda 85 kiloydum, bıraktığımda 68 kiloydum. Sabah erken işimin başında olayım, görevimde olayım diye ilde yatardım." ifadelerini kullandı. Partinin gençleştirilmesi iddiasını eleştirerek, bunun yerine partinin "çocuklaştırıldığını" söyledi.

Kapanışta CHP için mesleğini, işini ve hayatını bıraktığını belirten Şimşek, "Ya hep beraber, ya hiç birimiz ha. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor." sözleriyle tepkisini sürdürdü.

