Berhan Şimşek'ten CHP İstanbul'a Sert Eleştiri: 'Genel Merkez Sorumludur'

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin'i ziyaret edip Genel Merkez ve Özgür Özel'e sert eleştiriler yöneltti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:07
Berhan Şimşek'ten CHP İstanbul'a Sert Eleştiri: 'Genel Merkez Sorumludur'

Berhan Şimşek'ten CHP İstanbul'a Sert Eleştiri: 'Genel Merkez Sorumludur'

Gürsel Tekin ziyareti sonrası partideki iddiaları ve eleştirileri sıraladı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Sarıyer'deki il binasında basın mensuplarına konuşan Şimşek, duygulu ve sert sözlerle partideki durumu değerlendirdi.

Şimşek, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada binada çok sayıda çalışma ve basın toplantısına katıldığını belirterek, üzgün olduğunu söyledi. Basın önünde Genel Merkez ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

"Bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa genel merkezdir. Mutlak geliyor, kayyum geliyor, çağrı heyeti geliyor...." sözleriyle söze başlayan Şimşek, partinin yıpratıldığını dile getirdi.

38. olağan kurultay dönemine ilişkin iddiaları aktaran Şimşek, "Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan. Bunu ben söylemiyorum, bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerin bütünlüğü bu." ifadelerini kullandı. Şimşek, partinin mahkeme koridorlarına ve pavyon masalarına düşürülmesinin sorumlularını Genel Merkez'in beceriksizliği ve kifayetsizliği olarak nitelendirdi.

Kurultayda aday olduğunu ve 92 imza aldığını hatırlatan Şimşek, "Şimdi buradan soruyorum, bu partiyi mahkeme koridorlarına Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük?" diye konuştu.

İlde uzun yıllar emek verdiğini vurgulayan Şimşek, "Bu binada terimiz var bizim, emeğimiz var." diyerek, partideki bazı kişilerin davranışlarını eleştirdi: "Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yazıyordu. Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise partilileri birbirine düşürme noktasına geldik."

Parti içindeki disiplin sürecine de değinen Şimşek, tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini ve bu nedenle aday olamadığını söyledi. Hak, hukuk ve adalet vurgusu yapan Şimşek, "Hani hak, hukuk, adalet, ya hep beraber ya hiçbirimiz." dedi.

Şimşek, göreve başladığında ve bıraktığında yaşadığı kişisel zorluğu paylaşarak, "Ben buraya gelip göreve başladığımda 85 kiloydum, bıraktığımda 68 kiloydum. Sabah erken işimin başında olayım, görevimde olayım diye ilde yatardım." ifadelerini kullandı. Partinin gençleştirilmesi iddiasını eleştirerek, bunun yerine partinin "çocuklaştırıldığını" söyledi.

Kapanışta CHP için mesleğini, işini ve hayatını bıraktığını belirten Şimşek, "Ya hep beraber, ya hiç birimiz ha. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor." sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl...

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'i, Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı binasında ziyaret etti. Şimşek, ziyaretin ardından il başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl...

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Yazarı Oğuz Dizer Sakarya'da Toprağa Verildi
2
Şişli'de Taksicinin Öldürülmesi: Yakalanan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası: Ahi Sofrası Yarışmasında Çirleme ve Ahi Dürümü Birinci
4
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
5
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
6
Kassam Tugayları Gazze'de 'Yasin 105' ile Tankı Hedef Aldı, Kayıplar İddia Edildi
7
Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Kabul Etti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek