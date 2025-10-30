Berlin'de 'Aile: Son Sığınak' Konferansı — Prof. Dr. Kemal Sayar Aile Bağlarını Vurguladı

Berlin'de 'Aile: Son Sığınak' konferansı

2025 Aile Yılı kapsamında düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen konferans, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi. Etkinlik, 'Aile: Son Sığınak' başlığıyla DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Konferansta, çağdaş dünyada aile kurumunun karşılaştığı zorluklar, aile bağlarının güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim yolları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, aileyi 'insanın huzur bulduğu son sığınak' olarak tanımladı ve modern hayatın hızla değişen dinamikleri içinde aile yapısının korunmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sayar, bireyselliğin öne çıktığı ve dijitalleşmenin ilişkileri yüzeyselleştirdiği bir çağda, aile bağlarının yeniden düşünülmesi gerektiğini belirterek, 'Aile, insanın köklerini hatırladığı, sevgi, merhamet ve dayanışma duygularını yeniden inşa ettiği yerdir.' ifadelerini kullandı.

Sayar, anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin aile içindeki dengeyi belirlediğini vurguladı; ebeveyn yaklaşımlarında şefkat, sabır ve anlayışın temel olduğunu söyledi. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin karşılaştığı kültürel ve sosyal zorluklara değinerek, aile içinde kültürel değerlerin aktarımının önemini aktardı.

Konferans, Prof. Dr. Sayar'ın katılımcıların sorularını yanıtlaması ile sona erdi.

