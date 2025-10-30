Berlin'de 'Aile: Son Sığınak' Konferansı — Prof. Dr. Kemal Sayar Aile Bağlarını Vurguladı

2025 Aile Yılı kapsamında Berlin'de düzenlenen 'Aile: Son Sığınak' konferansında Prof. Dr. Kemal Sayar, aile bağlarının önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen konferans, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi. Etkinlik, 'Aile: Son Sığınak' başlığıyla DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Konferansta, çağdaş dünyada aile kurumunun karşılaştığı zorluklar, aile bağlarının güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim yolları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, aileyi 'insanın huzur bulduğu son sığınak' olarak tanımladı ve modern hayatın hızla değişen dinamikleri içinde aile yapısının korunmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sayar, bireyselliğin öne çıktığı ve dijitalleşmenin ilişkileri yüzeyselleştirdiği bir çağda, aile bağlarının yeniden düşünülmesi gerektiğini belirterek, 'Aile, insanın köklerini hatırladığı, sevgi, merhamet ve dayanışma duygularını yeniden inşa ettiği yerdir.' ifadelerini kullandı.

Sayar, anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin aile içindeki dengeyi belirlediğini vurguladı; ebeveyn yaklaşımlarında şefkat, sabır ve anlayışın temel olduğunu söyledi. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin karşılaştığı kültürel ve sosyal zorluklara değinerek, aile içinde kültürel değerlerin aktarımının önemini aktardı.

Konferans, Prof. Dr. Sayar'ın katılımcıların sorularını yanıtlaması ile sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Aile: Son Sığınak" başlıklı konferans düzenlendi. Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Şehitlik Camisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

