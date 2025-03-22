Berlin'de Aşırı Sağcılar ve Sol Gruplar İki Ayrı Gösteri Düzenledi

Berlin'de Gerilimli Gösteriler

Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı sağcılar ile sol gruplar arasında gergin anlar yaşandı. Friedrichshain semtindeki Ostkreuz Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 800 aşırı sağcı, gösteri yaptı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bu eylemde, sol gruplar aşırı sağcıların yürüyüşünü engellemeye çalıştı. Bu amaçla sol gruplar, 15 ayrı karşıt gösteri düzenledi ve aşırı sağcıların planladığı güzergah üzerindeki bazı caddelerde eylem gerçekleştirdi.

Göstericiler ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. İki grup arasında güvenlik önlemi olarak barikat kurulurken, göstericiler barikatı aşmaya çalışırken polis biber gazı kullandı. Karşıt gösterilere katılan kişi sayısının ise 2,500'ün üzerinde olduğu bildirildi.

Aşırı sağcı gösteride ve karşıt gösterilerde yaklaşık 85 kişi gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, Berlin polis sözcüsü Florian Nath, aşırı sağcı gösteride anayasa aykırı semboller kullanan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Aşırı sağcılar, karşıt gösteriler sebebiyle yürüyüşlerini planladıkları güzergah üzerinde tamamlayamadı ve eylemlerini erkenden sonlandırmak zorunda kaldı.