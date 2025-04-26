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Berlin'de Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin'e özgürlük çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 23:30
Berlin'de Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Berlin'de Filistin Destekçilerinden İsrail Protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları protesto edildi. Yüzlerce Filistin destekçisi, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları kınamak üzere Breitscheid Meydanı'nda toplandı.

Dövizler ve Sloganlar Dikkat Çekti

Gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Filistin'in tek suçu var olmaktır", "Gazze ölüyor" ve "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun" yazılı dövizler ve pankartlar taşındı.

Alman Hükümetine Tepki

Protestocular, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti'ne karşı çeşitli sloganlar attı. "Filistin’e özgürlük", "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail", "Gözlerinizi açın Gazze'de çocuklar ölüyor" ve "Gazze'nin çocukları yaşamak istiyor ancak Almanya karşı çıkıyor" biçiminde haykırışlar duyuldu.

Provokasyon Denemesi

Gösterinin hemen yakınında, İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı. Ancak yoğun güvenlik önlemleri sayesinde gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Breitscheid Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye...

Almanya'nın başkenti Berlin'de Breitscheid Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Breitscheid Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye...

Almanya'nın başkenti Berlin'de Breitscheid Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

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