Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Berlin'de 200'ün üzerinde kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenleyerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 21:29
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek vermek amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesişimindeki meydanda toplanan 200'ün üzerinde protestocu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için bir araya geldi.

Göstericiler, "Gazze Şeridi'nde soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Yok edilmeye karşıyız", "Sizin sessizliğiniz öldürüyor" ve "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

İsrail aleyhine sloganlar atan katılımcılar, bu ülkeye destek veren Alman hükümetini de protesto etti. Bazı eylemciler, yanlarında getirdikleri tencereler ve tavalarla kaşıklar vurup, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çektiler.

Gösteriye katılan Nastasja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in yaptıkları karşısında sessiz kalmak için bir sebep yok. Hükümetimin tutumunu utanç verici buluyorum. Bunun için sokağa çıkmalısınız," dedi.

Nastasja, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Gazze Şeridi'ne gönderilecek silahların ihracatının askıya alındığına dair açıklamasını ise “Bu, göz boyamadır.” sözleriyle eleştirdi. Dikkat çeken bir diğer yorum ise, "Onaylanmış teslimatlar devam edecek" ifadesiydi.

İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına da değinen Nastasja, Netanyahu'nun Gazze'yi ilhak edeceğine dair duyurusu konusunda, "Bunu oyalama olarak görüyorum" dedi.

“Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudi Sesi” Derneği üyesi Thomas ise Merz’in açıklamalarını yalanlayarak, "Bu sadece henüz onaylanmamış silah sevkiyatlarına ilişkin bir yasak. Onaylanmış olanların gönderilmeye devam edeceği gerçeğini gizliyorlar. Utanç verici bir durum,” dedi ve ekledi: "Birlikte mücadele edeceğiz; Filistinlilerin barış ve güvenliği için birlikte yan yana durmalıyız.”

Gösterinin yapıldığı bölgeyi çevreleyerek geniş güvenlik önlemleri alan polis, İsrail yanlısı bir grubun protestocuların eylemine provokasyonda bulunma girişimlerine karşı da hazırlıklıydı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

