Berlin'de Filistin Yanlısı Yürüyüş Gerçekleşti

Berlin'de Filistin'e Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen bir yürüyüş, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüş, Innsbruck Meydanı'ndan başlayarak Steglitz metro durağı'na kadar devam etti.

Katılımcılardan Güçlü Mesajlar

Yaklaşık 2 bin kişinin iştirak ettiği etkinlikte, "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Cinayetleri durdurun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin’e özgürlük", "Gazze'nin işgaline hayır" gibi güçlü sloganlar atıldı.

Güvenlik Önlemleri ve Gözaltılar

Etkinlik boyunca geniş güvenlik tedbirleri alan polis, zaman zaman arbede yaşanan anlarda bazı protestocuları yöntemin kısa süreliğine gözaltına aldı. Yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.