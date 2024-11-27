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Berlin'de NSU Kurbanları İçin Anma Merkezi Kuruluyor

NSU terör örgütünün ırkçı saldırılarında hayatını kaybedenler için Berlin'de anma ve dokümantasyon merkezi inşa edilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:16
Berlin'de NSU Kurbanları İçin Anma Merkezi Kuruluyor

Berlin'de NSU Kurbanları İçin Anma Merkezi Kurulacak

Almanya, 2000-2007 yılları arasında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün kurbanlarını anmak için önemli bir adım atıyor. Bu dönemde, 8'i Türk toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırılar için bir anma ve dokümantasyon merkezi kurulacağı bildirildi.

NSU Kompleksi Anma ve Dokümantasyon Vakfı

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anma ve dokümantasyon merkezinin inşası amacıyla NSU Kompleksi Anma ve Dokümantasyon Vakfı kurulacağına değinildi. Bakanlar Kurulu, bu konudaki yasa taslağını onaylamış durumda.

Yasa tasarısının hazırlanış sürecine, eyalet makamları, dernekler, NSU'nun kurbanlarının aileleri ve hayatta kalanlar da dahil edildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, soruşturmanın başarısızlığının Almanya için bir utanç kaynağı olduğunu vurguladı. Faeser, "Bu cinayetler, sağcı terörizmin ölümcül tehlikesini göstermektedir. Kurbanların ailelerinin zan altında kalmaları, derin bir utanç kaynağı olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kurbanlar İçin Önemli Bir Anma Mekanı

Bakan Faeser, NSU'nun ırkçı saldırılarında hayatını kaybedenlerin anılmasının, aşırı sağ ve ırkçı terörizme karşı çıkılması gerektiğini hatırlatacağını belirtti. "Öldürülenlerin yakınları ve hayatta kalanlar için nihayet bir anma mekanı inşa ettirmek istiyoruz. Tüm demokratik partilere projeyi parlamento sürecinde hızla tartışmaları ve onaylamaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Parlamentoda yasasının kabul edilmesinin ardından, NSU kurbanları için federal düzeyde kamu hukukuna tabi bir vakıf kurulacak. Berlin'deki bu merkez, Almanya genelinde başka yerler ve girişimlerle de finansal olarak desteklenecek.

NSU terörünün kurbanları ve hayatta kalanların yakınları, vakfın danışma kurulu ve mütevelli heyeti aracılığıyla bu süreçte kalıcı olarak yer alabilecekler.

NSU'nun Geçmişi ve Yargı Süreci

NSU terör örgütü, 2000-2007 yılları arasında gerçekleştirilen saldırılarla adını duyurdu. 8'i Türk, 10 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra en az iki bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirdi. 4 Kasım 2011'de örgütün varlığı ve cinayetlerdeki rolü ortaya çıktı. Ancak, güvenlik birimlerinin örgütü uzun yıllar fark edememesi ve istihbarat muhbirleriyle ilişkilerinin bulunması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygunu sonrasında ölü bulundu. 2013'te Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davada, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse mahkum edildi. Diğer 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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