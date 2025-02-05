Berlin'de Trump'ın Filistin Planına Protesto: Filistinliler Yerinden Edilemez

Berlin'de Trump'ın Filistin Planına Karşı Ayaklanma

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına karşı bir araya geldi.

Potsdamer Meydanı'nda Buluşma

Büyük bir kalabalık, Berlin'in tarihî Potsdamer Meydanı'nda toplanarak, Trump'ın Gazze'ye yönelik planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları ve "Sürgüne hayır", "Filistin bizim ülkemiz", "Batı Şeria'ya karşı saldırganlığı durdurun" gibi mesajların yer aldığı pankartlar taşıdılar.

Filistinlilerin İsyanı

Göstericilerden İbrahim İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Trump'ın Gazze'ye dair planlarını reddetmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Filistin'den kovulmaya yönelik tüm planlara karşı duracağız. Gazze'deki Filistinliler 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den ayrılmayı reddetti," dedi.

Uluslararası Destek Çağrısı

İbrahim ayrıca, Arap ve Müslüman ülkelerle birlikte, demokrasi yanlısı güçlerin Trump’ın planlarını reddedeceğine inandığını belirtti.

Trump ve Normal İnsanlık Meselesi

Göstericilerden Abed Derviş, Trump'ın insanlık dışı planlarını eleştirerek, "Önce Florida’yı düşünmeli. Gazze'deki insanları sürgün etmek yerine, oradaki insanların güvenliğini sağlamalıdır," dedi.

Uluslararası Hukuk Gereği Adım Atılması Çağrısı

Derviş, Gazze'nin satılık bir mülk olmadığını ifade ederek, "Gazze halkı bunu kanla ödedi ve asla terk etmeyecek. Tüm dünya onları kovmak için birleşse bile başarılı olamaz," dedi. Ayrıca, dünya toplumlarına kınama mesajları yerine uluslararası hukuk gereği eyleme geçme çağrısında bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.