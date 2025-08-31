DOLAR
Berri: Hizbullah'ın Silahları Anayasaya Uygun Tartışılmalı

Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın silahlarının anayasaya uygun ve uzlaşıya dayalı bir çerçevede tartışılmasına açık olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:59
Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, Hizbullah'ın silahlarının anayasaya uygun şekilde tartışılmasına açık olduklarını duyurdu. Açıklama, Şii din adamı Musa es-Sadr ve iki yol arkadaşının ortadan kayboluşunun 47. yılı nedeniyle yaptığı televizyon konuşmasında geldi.

Berri'nin açıklamaları

Berri, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Şeytani akıllar; ülkeyi özgürleştiren, halkın onurunu ve ulusal egemenliğini koruyan direnişin (Hizbullah'ın) silahlarından daha tehlikelidir."

Berri ayrıca, "Her şeye rağmen, Hizbullah'ın silahlarının anayasaya uygun şekilde tartışılmasına açığız. Bu silahlar, Lübnan için onur ve gurur kaynağıdır." sözlerini vurguladı.

Tartışmanın çerçevesi

Meclis Başkanı, silahlarla ilgili tartışmanın "anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde, sakin ve uzlaşıya dayalı bir diyalog çerçevesinde" yürütülmesi gerektiğini belirtti. Tartışmaların amacının, "ülkeyi koruyacak, topraklarını özgürleştirecek ve sınırlarını güvence altına alacak bir ulusal güvenlik stratejisi oluşturma" olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in eylemleri ve etkileri

Berri, hükümetin ABD önerisini kabul etmesinin ardından İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini artırdığını, saldırılarını sürdürdüğünü ve Lübnanlıları öldürdüğünü söyledi. Meclis Başkanı, "İsrail'in 30'dan fazla kasaba ve köyde halkın evlerine dönüşünü engellediğini" kaydetti.

Uluslararası girişimler ve iç siyasi gelişmeler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sundu.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etti.

Tom Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrası yaptığı basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." dedi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham ise, "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberde belirtilen tüm özel isimler, tarihler ve sayısal veriler kaynak metne uygun olarak korunmuştur.

