Berri: Hizbullah'ın silahsızlandırılması İsrail şartları sağlanmadan uygulanamaz

Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin kararın ancak İsrail'in yükümlülüklerini ve ateşkese dair anlaşma şartlarını yerine getirmesi durumunda uygulanabileceğini vurguladı.

Berri'nin açıklamaları ve Tom Barrack görüşmesi

Al Arabiya televizyonuna konuşan Berri, hükümetin benimsediği silahların yalnızca devlette toplanması kararına ilişkin diyalog çağrısında bulunacağını belirtti ve kararın mevcut haliyle uygulanamayacağını dile getirdi.

Berri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul edeceğini ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusundaki görüşlerini dinleyeceğini kaydetti; ancak kendisine herhangi bir öneri sunmayacağını aktardı.

Berri, İsrail yükümlülüklerini ve ateşkese dair anlaşma şartlarını yerine getirmeyi reddettiği sürece Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına dair herhangi bir kararın uygulanamayacağını tekrarladı.

Silahların toplanması kararı ve tepkiler

19 Haziran'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyrut yönetimine 'ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen' ABD önerisini sunmuştu.

5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyeceğini ve bu yöndeki baskıları kabul etmeyeceğini belirtmişti.

6 Ağustos'ta Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının 'Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı' iddia edilerek karar eleştirilmişti.

7 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu ise, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti. Şii bakanlar toplantıyı terk etmişti.

Toplantıyı terk edenlerden Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini ifade etti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin kararlarının ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini belirterek, 'Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık.' dedi.