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Bert Fırtınası İngiltere'de Can Aldı: 5 Hayat Kayıp

İngiltere'de etkili olan Bert Fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi; felaketin etkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:40
Bert Fırtınası İngiltere'de Can Aldı: 5 Hayat Kayıp

İngiltere'de Bert Fırtınası'nın Yol Açtığı Felaket

İngiltere'de Bert Fırtınası etkisini sürdürürken, fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 olarak kaydedildi.

Hava Durumu ve Uyarılar

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yapılan açıklamada, Bert Fırtınası'nın etkilerinin aksamalara neden olmaya devam edeceği belirtildi. Fırtına nedeniyle hafta sonuna kadar şiddetli bir rüzgar ya da yağış beklenmediği, ancak 150'den fazla sel uyarısının hala geçerli olduğu ifade edildi.

Kar yağışı riski azalırken, yağışların İngiltere'nin güneybatı kesimleri ve Galler'in güneyi başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyeceği kaydedildi. Galler'de su arıtma tesislerinin fırtına sonrası meydana gelen selden etkilenmesi nedeniyle 10 bölge için suyun kaynatılarak içilmesi uyarısı yayımlandı.

Başbakan'ın Açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Galler Bölgesel Başbakanı Eluned Morgan ile görüştüğünü belirterek, bölgede görev yapan acil durum hizmetlerine teşekkür etti.

Trafik Kazaları ve Kaybolma Olayları

Fırtına nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda can kaybı yaşandı. Galler Polisi, bölgenin kuzeyindeki Conwy Nehri'nde kaybolan 75 yaşındaki Brian Perry için yapılan arama çalışmalarında bir ceset bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, İngiltere'nin Hampshire bölgesinde cumartesi günü bir ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu 60'lı yaşlarda bir kişi hayatını kaybetti. Aynı gün, 80 yaşlarında bir erkek de arabasının suya girmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Batı Yorkshire'da meydana gelen kazada 34 yaşındaki bir kişi, Northamptonshire'da ise araçların çarpışması sonucu 40'lı yaşlardaki bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrik Kesintileri ve Taşınmalar

İngiltere ve İrlanda'da hafta sonu Bert Fırtınası nedeniyle sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalar yaşandı. İngiltere'nin farklı bölgelerinde yüzlerce kişi fırtına nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken, İrlanda'da on binlerce ev, çiftlik ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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