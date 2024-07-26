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Beryl Kasırgası Texas'ta Can Almaya Devam Ediyor

Texas'ta Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya ulaştı. Elektrik kesintileri ve büyük hasarlar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:26
Beryl Kasırgası Texas'ta Can Almaya Devam Ediyor

Beryl Kasırgası'nın Texas Üzerindeki Etkileri

ABD'nin Texas eyaletinde 8 Temmuz'da meydana gelen Beryl Kasırgası, "kategori 1" şiddetiyle büyük zarara yol açtı. Kasırga sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 36'ya yükseldi.

Kasırga Sonrasında Yaşanan Zorluklar

Texas'ın birçok bölgesinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve ağır yağışlar, caddelerin su altında kalmasına sebep oldu. Ayrıca, 3 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintileri de büyük sorunlar yarattı.

Hüseyin şehrinden başlayan felaket, eyalet genelinde ağaçların devrilmesine ve birçok ev ile iş yerinin hasar görmesine yol açtı. Yapılan açıklamalara göre, 9 kişi Fort Bend County'de, 11 kişi ise Houston'da olmak üzere toplam 36 kişiyi maalesef kaybettik.

Yetkililer Devrede

Texas Eyalet Meclisi, elektrik dağıtım şirketinin yaşanan kesintileri giderememesine dair bir komisyon kurarak inceleme başlattı. Bu durum, halkın elektriksiz kalmasına neden olan sorunların araştırılması açısından son derece önem arz etmekte.

Uçuşlarda İptaller ve Tahliyeler

Kasırganın etkisiyle, FlightAware verilerine göre Houston’daki havalimanlarında 1000'den fazla uçuş iptal edildi. Bölgedeki halk, evlerinin camlarını tahtalarla kapatarak önlem alırken, sahil kasabalarında tahliye emri verilenler bulundukları yerlerden ayrıldı.

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