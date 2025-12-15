DOLAR
Beşikderesi Şelalesi'nde Büyüleyen Kış Manzarası, Azalan Debi Endişe Yarattı

Eskişehir Beşikderesi Şelalesi'nin kış manzarası büyülüyor; ancak yağış azlığı nedeniyle şelaledeki su debisinin düşmesi endişe yaratıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:30
Beşikderesi Şelalesi'nde Büyüleyen Kış Manzarası

Eskişehir'de doğa hem cezbediyor hem endişelendiriyor

Eskişehir'de bulunan Beşikderesi Şelalesi, kışın sunduğu manzarayla ziyaretçileri mest ediyor. Odunpazarı İlçesi Yukarıılıca Mahallesi'ndeki alan, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Dökülmüş yapraklar ve kahverenginin her tonunu barındıran sık çam ormanı içinde, hafta sonları kamp ve yürüyüş yapan vatandaşların profili dikkat çekiyor.

Ancak bölgedeki doğal güzelliklerin arasında yağışların azlığı ve kuraklığın etkisiyle şelaledeki akan suyun azaldığı gözlerden kaçmıyor.

Suyun azalması, Beşikderesi Şelalesi'nin görünümünde bozulma tehlikesi oluşturduğunu gösteriyor ve hem ziyaretçiler hem de doğaseverler nezdinde tedirginlik yaratıyor.

