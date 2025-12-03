Beşiktaş Belediyesi’nden 3 Aralık’ta Renkli Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Nişantaşı Işık Ortaokulu'nda engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi

Beşiktaş Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan engelli bireyler ve aileleri için Nişantaşı Işık Ortaokulu'nda özel bir etkinlik düzenledi.

Program, öğrencilerin ritim gösterisiyle başladı; katılımcılar gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı. Öğle yemeğinin ardından günün anısına hazırlanan pasta kesilerek Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Şeker ile Sosyal Hizmetler Müdürü Halime Gizem Aksun, günün anısına engelli bireylere akvaryum hediye etti.

Etkinliğe katılan yakını Sümbül Kantar duygularını şu sözlerle paylaştı: "3 senedir Engelli Koordinasyon Merkezi’ne geliyorum. Çok memnunum, çok mutluyuz. Her şeyden önce oğlum çok mutlu. Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bu özel günde bizi unutmaması ve çocuklarımızı mutlu etmesi çok değerli"

Bir diğer veli Saniye Peköz ise, "Çok mutlu oldum. Çocuklar bunu istiyorlardı, Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Onlar olmasa bu çocuklar için birçok şey çok daha zor olurdu" diye konuştu.

Belediye, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

