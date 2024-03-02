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Beşiktaş - Galatasaray: Süper Lig’in zirvesinde nefes kesen derbi

Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı’nda lider Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, zirve yarışında iddialı olmak için galibiyet arıyor. Galatasaray ise rakibine fark açmak istiyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:12
Beşiktaş - Galatasaray: Süper Lig’in zirvesinde nefes kesen derbi

Beşiktaş - Galatasaray Derbisi ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında lider Galatasaray ile kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadı’nda ezeli rakiplerini ağırlayacak. Derbinin hakemi ise Halil Umut Meler.

Beşiktaş, Galatasaray’ı Yenip Şampiyonluk Yolunda İddiasını Sürdürebilecek mi?

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 46 puan topladı. Siyah-beyazlılar, averajla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray’a deplasmanda 2-1 kaybetmişti.

Galatasaray ise ligin en formda takımı. Sarı-kırmızılılar, 27 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 72 puanla zirvede oturuyor. Galatasaray, son 10 maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray ise Beşiktaş’ı deplasmanda yenip rakibine fark atmak ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak hedefinde.

Beşiktaş’ta Eksikler ve Cezalılar

Beşiktaş’ta yarınki derbide 3 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, kadroda yer almayacak. Salih Uçan’ın durumu ise son anda netleşecek.

Siyah-beyazlılarda ayrıca 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Beşiktaş, Son 6 Maçında Yenilmedi

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası’nda çıktığı bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak. Siyah-beyazlılar, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol yemedi.

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