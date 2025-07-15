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Beşiktaş’ta Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı

Beşiktaş'ta çürümüş ağaç dalının düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 20:23
Beşiktaş’ta Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı

Beşiktaş’ta Yürürken Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı

Beşiktaş'ta, Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde yürüyen 3 kişi, çürümüş bir ağaç dalının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay, yolda yürüyen Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) için korkutucu anlara sahne oldu.

Olayın ardından bölgeye hemen polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan Yunus Emre Kılıç'ın ayakta tedavisini gerçekleştirirken, diğer iki kişi farklı yerlerinden yaralanarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek gerekli önlemleri aldı. Ayrıca, düşen ağaç dalının parçalarını temizlemek amacıyla elektrikli testere kullanarak temizlik çalışmaları başlattı.

Olayın çıktığı yerin güvenliği ve çevre düzenlemesi için adımlar atılmaya devam ediliyor.

Beşiktaş'ta yolda yürüdükleri sırada üzerlerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta yolda yürüdükleri sırada üzerlerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta yolda yürüdükleri sırada üzerlerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta yolda yürüdükleri sırada üzerlerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı.

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