Beşiktaş'ta Annesini Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta oğlu G.A.'nın darp ettiği anne F.A. şikayetçi oldu; şüpheli alkol ve uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 12:25
Olayın Ayrıntıları ve Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran F.A., Beşiktaş'taki evine ziyarete gittiği oğlu G.A. tarafından darp ve hakarete maruz kaldığını bildirdi.

F.A., savcılıktaki ifadesinde oğlunun tavırları ve evdeki şişeler nedeniyle alkol ve uyuşturucu madde kullandığını düşündüğünü, kendisinden tedavi olmasını istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Anne, oğlunun kendisini darbedip hakarette bulunduğunu belirterek savcılığa vücudundaki darp izlerine ilişkin sağlık raporu ve fotoğraflar sundu. Ayrıca, şikayetçi olduğu oğlunun uyuşturucu maddeden dolayı tam teşekküllü hastaneye yatırılarak tedavi edilmesini talep etti.

Polislerce gözaltına alınan şüpheli G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

