Beşiktaş'ta Annesini Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

Olayın Ayrıntıları ve Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran F.A., Beşiktaş'taki evine ziyarete gittiği oğlu G.A. tarafından darp ve hakarete maruz kaldığını bildirdi.

F.A., savcılıktaki ifadesinde oğlunun tavırları ve evdeki şişeler nedeniyle alkol ve uyuşturucu madde kullandığını düşündüğünü, kendisinden tedavi olmasını istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Anne, oğlunun kendisini darbedip hakarette bulunduğunu belirterek savcılığa vücudundaki darp izlerine ilişkin sağlık raporu ve fotoğraflar sundu. Ayrıca, şikayetçi olduğu oğlunun uyuşturucu maddeden dolayı tam teşekküllü hastaneye yatırılarak tedavi edilmesini talep etti.

Polislerce gözaltına alınan şüpheli G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.