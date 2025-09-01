Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi

Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Ortaköy'de temizlik personelinin çöp konteyneri kenarına bırakılmış halde vücudunda yanık ve kesikler olan yeni doğmuş bebek cesedini bulması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan anne Elif A. (39), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın seyri

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi temizlik personelinin ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek kordonunun kesildiği ve vücudunda yanık ile kesik izleri bulunduğu belirlendi. İlk aşamada cinsiyeti tespit edilemeyen bebeğin, otopsi işlemleri sonrası kız olduğu saptandı ve cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin ifadesi ve soruşturma

Soruşturmayı yürüten ekipler tarafından gözaltına alınan Elif A. ifadesinde; hamile olduğunu geç fark ettiği için bebeği aldıramadığını, yaşadığı evin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla doğum yaptığını, doğum sonrası makasla göbek kordonunu kestikten sonra bebeği çöp poşetiyle konteynerin yanındaki kovaya bıraktığını belirtti. Şüphelinin Mayıs ayında eşinden boşandığı ve 3 çocuğu bulunduğu, ölen bebeğin ise dini nikahlı eşinden olduğu ifade edildi.

İfadeye göre, bebeği konteynerin kenarına bıraktıktan sonra alışverişe giden şüpheli, daha sonra olay yerinden geçtiği ve ardından evine döndüğü yönünde beyan verdi. Olayla ilgili soruşturma Çocuk ve Kadın Şube ile birlikte sürdürüldü; işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliğindeki süreç tamamlanan Elif A., "birinci derece yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

