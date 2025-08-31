DOLAR
Beşiktaş'ta çöpte yanıkları ve kesikleri olan yeni doğan bebek cesedi bulundu

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan yeni doğan bebek cesedi bulundu; polis soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:34
Beşiktaş'ta çöpte yanıkları ve kesikleri olan yeni doğan bebek cesedi bulundu

Olay Yeri

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bir bebek cesedi gördü.

Bulgular ve müdahale

Temizlik personelinin bildirimi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşıldı. Bebeğin cinsiyeti belirlenemedi.

Soruşturma

Olayla ilgili polisin yürüttüğü araştırma sürüyor.

