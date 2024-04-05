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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangınındaki şüphelilerin İfadesi sızdı

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024 tarihinde bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangına ilişkin soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin hakimlikte verdiği ifadelere ve tutuklama kararlarına dair bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 23:29
Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangınındaki şüphelilerin İfadesi sızdı

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin şüphelilerin hakimlikte verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında bulunan gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda şüphelilerin hakimlikte verdikleri ifadeler gün yüzüne çıktı.

Şüphelilerden Fatma Dörtgül, savunmasında bir eğitim merkezinde öğretmenlik yaptığını ve eniştesi Şahzade Şekergümüş'ün iflas ettiğini belirtti. Şirketle ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia eden Dörtgül, "Evde konuştuğumuz birkaç şey varsa, onlar aklımda kaldıysa söylemişimdir. Dükkana gidip gelmediğim sabittir, bu durum araştırılırsa ortaya çıkacaktır." dedi.

Şahzade Şekergümüş ise emniyet ve savcılık ifadelerine yeni bir ifade eklemek istemediğini belirterek, sabit ikametgah sahibi olduğunu ve serbest bırakılmasını talep etti.

Diğer şüphelilerden İsmet Şen ise iş yerinde mesul müdürlük pozisyonunun 6 ay önce sonlandığını, imza yetkisi olmadığını ve sadece işçi olarak çalıştığını savundu.

Mehmet Menduh Ceylan ise yangın sırasında içeride bulunduğunu ve arkadaşlarıyla dışarıya çıkmak için zorlandıklarını belirterek, "Biz yangını 2 kişinin söndürdüğünü gördük. Tekrar içeri girdiğimizde elektrik kesildi ve cep telefonumun ışığıyla diğer kapıdan çıktım." dedi.

Dursun Çelik de suçlamayı kabul etmediğini belirterek, olay günü sadece dükkanın önünde bulunduklarını ve başka bir eylemleri olmadığını ifade etti. Ayrıca ölen bir kişinin 15 günlük çocuğuna bakacaklarını da dile getirdi.

İbrahim Bildirici ise teknik eleman olduğunu ve arızalı malzemelerin servisini çağırdığını söyledi. Olayda herhangi bir kusurunun olmadığını ve serbest bırakılmasını talep etti.

Hakimlik yazısında, 8 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmalarına karar verildiği, bir şüphelinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''haftada bir kez ikametgah adresine en yakın karakola imza atma''yı kapsayan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında da işlem yapılacağı belirtilmişti.

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