Beşiktaş’ta İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi

Beşiktaş Belediyesi destekli zirvede Ömer Rasim Şişman, gençlerin ortak üretim mekanlarına ihtiyaç duyduğunu ve Beşiktaş’ı inovasyon merkezi yapma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:22
Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla Social Business Global tarafından düzenlenen inovasyon ve girişimcilik zirvesi Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, sosyal girişimci İsmail Hilmi Adıgüzel, Arda Kallen ile uzman biyolog ve sosyal bilimci Ekin İlgün katıldı.

Öne çıkan mesajlar

Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman şunları söyledi:

"Beşiktaş, iş dünyamızın, üniversitelerimizin ve gençlerin yollarının kesiştiği bir merkez. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerle, ülkemizin en kıymetli üniversitelerinin bilgi ve araştırma kapasitesi Beşiktaş’ta buluşuyor. Girişimcilik dünyamızın oluşturduğu üretim zemini ve burada yaşayan profesyoneller, Beşiktaş’ı kendiliğinden gelişen bir inovasyon, girişimcilik ve sosyal etki ekosistemine dönüştürüyor. Beşiktaş’ın bu potansiyeli inanın ki istatistiklerle tarif edilebilir bir olgu değil. Öğrenen, sorgulayan ve üreten bu enerji çevresine de katkı sunmak zorunda. Biz, yerel yönetim olarak bu potansiyeli seyreden değil, onunla birlikte öğrenen, onunla birlikte üreten ve birlikte dönüşen bir belediyecilik anlayışını kurmak istiyoruz. Gençler artık yalnızca iş aramıyor. Anlam, gelişim ve etki oluşturmanın, topluma katkı sunmanın peşindeler. Kendilerini gösterebilecekleri, fikirlerini deneyebilecekleri, katkı sunabilecekleri ortak üretim mekanlarına ihtiyaçları var. Bizim görevimiz, bu ihtiyaca dönük projeler üretip Beşiktaş’ı inovasyon, girişimcilik ve sosyal etkinin üretildiği bir merkez haline getirmektir"

