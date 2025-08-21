DOLAR
Beşiktaş'ta minibüse yükleyip motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Beşiktaş'ta park halindeki motosikleti minibüse yükleyerek çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden tamirci S.Ö.Ç. tutuklandı; nakliyeci E.S. adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:09
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin iki şüpheli tarafından minibüsün arkasına yüklenerek çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası ve yakalama

Polis, güvenlik kamerası görüntülerindeki minibüsün plakasından yola çıkarak araç sahibi E.S.'yi gözaltına aldı. E.S. ifadesinde nakliyeci olduğunu, olay günü S.Ö.Ç.'nin kendisini arayarak arıza yapan motosikletini tamirciye götürmesi için yardım istediğini öne sürdü.

Şüphelinin yakalanması ve bulgular

Çalıntı motosikletle Fatih'te yakalanan şüpheli S.Ö.Ç.'nin tamirci olduğu, iş yerine götürdüğü motosikletin anahtar göbeğini değiştirdiği ve ustasına yeni motosiklet aldığını söylediği belirlendi.

Adli işlem

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö.Ç. tutuklandı. E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

