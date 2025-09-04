Beşiktaş'ta Yangında Ölen 29 Kişinin Aileleri Belediye Önünde Oturma Eylemi

2 Nisan 2024'te bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişinin aileleri ve yakınları, adalet talebiyle Beşiktaş Belediyesi önünde oturma eylemi düzenledi.

Eylemin Ayrıntıları ve Talepler

Nispetiye'deki belediye binasının önünde toplanan aileler, ellerinde pankartlarla Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 Eylül'de görülecek duruşma öncesinde suçluların bir an önce cezalandırılmasını istedi. Aileler ayrıca duruşmaların Çağlayan Adliyesi'nde yapılmasını talep etti.

Ailelerin Konuşmaları

Onur Aladağ'ın annesi Gülşen Aladağ, çocuğunu hayatının baharında kaybettiğini belirterek adaletin yerini bulmasını istedi. Aladağ, davayı yakından takip etmek için duruşmaların Çağlayan'da yapılmasını talep ederek, "İlk mahkemede bütün gazeteciler gelmişti. Hiç kimse gidemiyor. Biz de birbirimizin arabasıyla gitmeye çalışıyoruz. Bazılarımız yol parası bile bulamıyoruz fakat sürünerek de olsa oraya gideceğim." dedi.

Şivan Dolu'nun ablası Fatma Getizmen, pandemi döneminde tüm özel eğlence mekanları kapalıyken olay yerindeki iş yerinin açık ve faaliyette olduğunu öne sürdü. Getizmen, denetimler sonucunda mekanın 10 günlük kapatma cezası aldığını ve tadilat sırasında yeterli denetimlerin yapılmadığını savundu.

Binali Çayır'ın annesi Yadigar Çayır, oğlunun gece kulübünde barmenlik yaparken çıkan yangında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, olaydan sorumlu olanların cezasını çekmesini istedi. Baba Mehmet Çayır ise yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen bilirkişi raporunun hâlâ gelmediğini belirtti ve davayı takip etmek için her ay Pendik'ten Silivri'ye gelmelerinin kendileri için çok zor olduğunu söyledi.

Destek ve Dayanışma

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de eyleme destek vererek, mağdur ailelerin yalnız olmadığını vurguladı.

Aileler, duruşma günü yaklaştıkça kamuoyunun ve yetkililerin dikkatinin sürmesini istiyor; ulaşım ve maddi güçlükler nedeniyle davaları takip etme konusunda yaşadıkları zorlukları tekrar dile getirdiler.

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişinin aileleri ile bazı yakınları, Beşiktaş Belediyesi önünde oturma eylemi düzenledi.