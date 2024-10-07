Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangınında Yargılamalar Sürüyor

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangınına Dava Devam Ediyor

Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangını ile ilgili davada, 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve burada mahkeme başkanı, yangınla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Sanıkların Ortak Savunmaları

Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan Sibel Çelik, firma muhasebecisi olarak olay günü çalışanlara kullanım eğitim vereceğini ifade etti. Fatma Dörtgül ise, gece kulübü işletmecisi olan Şahzade Şekergümüş'ün eniştesi olduğunu, iş yerinin gerçek sahipleriyle bir ilgisi olmadığını savundu.

Belediye Yetkililerinin Durumu

Tutuksuz sanık Ahmet Mithat Şermet, 2004-2018 yılları arasında belediyede imar müdürlüğü yaptığını, kendisine getirilen belgeleri "hazır" olduğuna inanarak imzaladığını söyledi. Şermet, imza attığı belgelerin yangına sebep olmadığını iddia etti.

Müştekilerin İfadeleri

Maktul Cengiz Aksoy'un annesi Fatma Aksoy, oğlunu işe yolladığını ve sabah cesedinin geldiğini belirtti. Yangını gören Hasret Uzun, yangın anında hiç kimsenin doğru önlemler almadığını ve itfaiye ekiplerinin geç müdahale ettiğini ifade etti. Ayrıca, Maktul Mehmet Okumuş'un ablası Esra Tan da, belediye ve sanıkların sorumluluğunu vurgulayarak şikayette bulundu.

İddianame ve Talepler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yangının nedenleri detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra, sanıklara karşı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlaması ile hapis cezası talep edilmektedir.

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının dinlenmesi için yarın devam edecektir. Müştekiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi yetkililerini, yangın güvenliği konusunda yeterli tedbirleri almadıkları için sorumlu tutuyorlar.