Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuraklığa çare olan yağmur

Adıyaman’ın Besni ilçesinde uzun süredir devam eden kurak havaların ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden kurak havaların ardından gelen yağmur, vatandaşlara adeta nefes aldırdı.

Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, yayalar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

