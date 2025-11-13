Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde başlayan sağanak yağış, kuraklığa nefes oldu; su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı. Yağış pazar gününe kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:00
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuraklığa çare olan yağmur

Adıyaman’ın Besni ilçesinde uzun süredir devam eden kurak havaların ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden kurak havaların ardından gelen yağmur, vatandaşlara adeta nefes aldırdı.

Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, yayalar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

