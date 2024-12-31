Beşşar Esed'in Lüks Yaşamı ve Sığınakları: Suriye'de Yaşanan Çatışmaların İzleri

Beşşar Esed'in Lüks Dünyası ve Suriye'deki Drama

Suriye halkı, rejimin zulmü altında can verirken ve zindanlarda işkence görürken, Beşşar Esed ve ailesinin Şam'daki konutunda lüks bir yaşam sürmesi dikkat çekiyor. Esed'in, 8 Aralık'ta yurt dışına kaçmasının ardından AA tarafından kaydedilen görüntüler, lüks içinde geçen hayatının çarpıcı bir yansıması oldu.

Şam'ın Malikiye Mahallesi'nde Bir Malikane

Beşşar Esed'in yaşadığı four katlı konut, Şam'ın Malikiye Mahallesi'nde bulunmaktadır ve Hafız Esed'in yaşamış olduğu köşke bitişiktir. Hafız Esed'in ölümünden sonra köşk, Beşşar’ın kız kardeşi Büşra Esed'e geçmiştir. Bu konut, şehrin güvenlik güçlerinin ve halkın dikkatini çeken bir yer olmuştur.

Güvenlik Önlemleri ve Yağmalama Olayları

Esed'in evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri, demir bariyerler ve yüksek duvarlar yer alıyor. Bu durum, 13 yıldır süregelen savaşın yaralı gazilerinden oluşan güvenlik güçlerinin bölgedeki halkı korumak için beklediğini gösteriyor. Ancak, Esed'in kaçmasının ardından evin birçok bölümü yağmalanmış durumdadır.

Beşşar Esed'in Ailevi Hatıraları

Evin içinde Beşşar Esed'in kişisel eşyalarına rastlamak mümkündür. Özellikle, 1994'te trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Basil Esed'in resimleri, çocuklara ait kitaplar ve uluslararası dergiler etrafa dağılmış bulunuyor. Basil Esed, o dönemdeki liderin varisi olarak Abd'ine geçmesi bekleniyordu.

Yağmalanan Eşya ve Sosyal Medya Mizahı

Esed aile'sinin Suriye'yi terk etmesinin ardından halk, geride kalan eşyaların büyük bir kısmını yağmaladı. Geride yalnızca birkaç mobilya ve dağınık eşyalar kaldı. Esed ailesinin fotoğraf albümlerinin etrafa saçılması sosyal medyada mizah konusu haline geldi.

Gizli Tüneller ve Sığınaklar

Esed'in malikânesinin altında önemli sığınaklar ve tünel sistemleri bulunuyor. Bodrum katından, eski babası Hafız Esed’in yaşadığı köşkeye açılan bir bağlantı mevcut. Sığınağın kapısı, yüksek infilak gücüne dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Gelecek Planları ve Cevapsız Sorular

Yetkililer, malikanenin gelecekte hangi amaçla kullanılacağını henüz netleştiremese de, bir müze olma fikrinin düşünüldüğünü belirtmektedir. Bu süreç, mevcut çatışmaların ve rejimin çöküşünün ardından halkın beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor.

Suriye'de çöken rejimin lideri Beşşar Esed ve ailesinin, 8 Aralık'ta kaçana kadar yaşadığı Şam'daki lüks malikane yağmaladıktan sonra AA tarafından görüntülendi. Beşşar Esed ve ailesinin yaşadığı 4 katlı konut, Şam'ın Malikiye Mahallesi'nde bulunuyor. Konut, Hafız Esed'in hayattayken yaşadığı köşk ile bitişik. Hafız'ın ölümünden sonra köşkün, Beşşar'ın kız kardeşi Büşra Esed'e kaldığı belirtiliyor. Bölgede halkın yağmasını önlemek için bekleyen güvenlik güçleri, 13 yıl boyunca devam eden savaşta yaralanan gazi Suriyelilerden oluşuyor. Esed'in evinin çevresinde demir bariyerler, yüksek duvarlar ve yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor. Bahçedeki peyzaj düzenlemesi bir dönem buradaki lüks yaşama dair ip uçları veriyor.

Suriye'de çöken rejimin lideri Beşşar Esed ve ailesinin, 8 Aralık'ta kaçana kadar yaşadığı Şam'daki lüks malikane yağmaladıktan sonra AA tarafından görüntülendi. Beşşar Esed ve ailesinin yaşadığı 4 katlı konut, Şam'ın Malikiye Mahallesi'nde bulunuyor. Konut, Hafız Esed'in hayattayken yaşadığı köşk ile bitişik. Hafız'ın ölümünden sonra köşkün, Beşşar'ın kız kardeşi Büşra Esed'e kaldığı belirtiliyor. Bölgede halkın yağmasını önlemek için bekleyen güvenlik güçleri, 13 yıl boyunca devam eden savaşta yaralanan gazi Suriyelilerden oluşuyor. Esed'in evinin çevresinde demir bariyerler, yüksek duvarlar ve yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor. Bahçedeki peyzaj düzenlemesi bir dönem buradaki lüks yaşama dair ip uçları veriyor.