Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ilk konserinde Grieg ve Rahmaninov'un eserleriyle sanatseverleri etkiledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:44
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi

Dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen yönetimindeki Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşarak ilk konserini verdi.

Beta Enerji destekleriyle kurulan 75 kişilik orkestra, ilk performansını Ziraat Bankası Ana Salon'da sergiledi. Konserin açılışında konuşan Sabit Dağsuyu, uzun zamandır planladıkları sanatsal etkinliğin ilk adımını attıklarını vurguladı. Dağsuyu, vakıf olarak enerjilerini müziğe ve mutluluğa dönüştürdüklerini ifade etti.

Grieg'den Rahmaninov'a Unutulmaz Bir Akşam

Konserin ilk yarısında başkemancı Yusuf Yalçın yönetiminde, genç piyanist Can Çakmur, Edvard Grieg'in 1869'da ilk seslendirilişini gerçekleştirdiği 16. piyano konçertosunu seslendirdi. Çakmur'un performansı, dinleyicilerden dakikalarca ayakta alkış aldı.

İkinci yarıda ise orkestra, Sergey Rahmaninov'un 1908'de Petersburg'da ilk seslendirilişini yapan 2. Senfonisini dinleyicilere sundu. Geç romantik dönemin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilen bu parça, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Toplamda 2,5 saat süren konser, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Konsere, Sabit Dağsuyu’nun ailesi, Beta Enerji Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve birçok sanatsever katıldı.

Usta müzisyenleri ve genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ilk...

Usta müzisyenleri ve genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ilk konseriyle CSO Ada Ankara'da dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen (fotoğrafta) yönetiminde sanatseverlerle buluştu.

Usta müzisyenleri ve genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ilk...

Usta müzisyenleri ve genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ilk konseriyle CSO Ada Ankara'da dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen (fotoğrafta) yönetiminde sanatseverlerle buluştu.

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Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi
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