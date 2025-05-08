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Beton Harcıyla Yanık Tedavisi Sürüyor

Erzincan'da beton harcı nedeniyle yanıklar oluşan işçi Ömer Örs, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 10:01
Beton Harcıyla Yanık Tedavisi Sürüyor

Erzincan'da mikserden dökülen beton harcının çizmelerinin içinden geçmesi sonucu ikinci derece yanıklar yaşayan 36 yaşındaki Ömer Örs'ün tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

İnşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası Örs, 10 gün önce sabah saatlerinde beton mikserinden harcı yere döktü. Bu sırada harcın çizmelerinden içeri girmesi sonucunda Örs, bacaklarındaki yanıkların şiddetiyle hastaneye başvurdu.

İlk olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pansuman yapılmasına rağmen, bacaklarındaki yaraların iyileşmemesi üzerine Örs, memleketi Erzurum'un Karayazı ilçesinde tedavi görmeye devam etti. Ancak durumu ağırlaşınca, 3 gün önce Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne başvurdu.

Bacaklarının diz bölgesinden ayak bileklerine kadar yanıklar oluşan Örs'ün tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi. Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olayı oldukça üzücü bulduğunu ve uygun tedavi almaya çalıştığını belirtti.

Çimentonun çizmelerinin içine girmesiyle yaşadığı durumu anlatan Örs, "Çimentoyu yere döktüm, çizmelerin içine girdi. Ayaklarım yandı, çizmeleri çıkardığımda yanıklar oluşmuştu. Hastanede pansuman yapıldı, ama durumu ağırlaşınca buraya geldim." dedi.

Hastane hizmetlerinden memnun kaldığını ifade eden Örs, "Bacaklarımı yıkadığımda ikisi de yanmıştı, ağır yanıklar oluştu. İnşaat işinde çalışan arkadaşlarımı bu konuda uyarıyorum, dikkatli olmaları önemli." şeklinde konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan, Örs'ün durumunun yakından takip edildiğini ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Erzincan'da mikserden dökülen beton harcının bir kısmının çizmelerinden içeri girmesi sonucu...

Erzincan'da mikserden dökülen beton harcının bir kısmının çizmelerinden içeri girmesi sonucu bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Ömer Örs'ün tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Erzincan'da mikserden dökülen beton harcının bir kısmının çizmelerinden içeri girmesi sonucu...

Erzincan'da mikserden dökülen beton harcının bir kısmının çizmelerinden içeri girmesi sonucu bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Ömer Örs'ün tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

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