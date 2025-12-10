DOLAR
BEUN'de 'Moğolistan’daki Türk Kültür Varlıkları' Konferansı — Prof. Dr. Şaban Doğan

BEUN'de düzenlenen konferansta Prof. Dr. Şaban Doğan, Moğolistan'daki yazıtlar, şehir harabeleri ve taşbabaları anlattı; müze projesi Mayıs'ta açılacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:54
BEUN'de 'Moğolistan’daki Türk Kültür Varlıkları' Konferansı — Prof. Dr. Şaban Doğan

BEUN'de "Moğolistan’daki Türk Kültür Varlıkları" konferansı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Moğolistan’daki Türk Kültür Varlıkları: Yazıtlar, Şehir Harabeleri, Taşbabalar" başlıklı konferans yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Etkinlikte davetli konuşmacı olarak yer alan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan bilgi ve görsellerle zenginleştirilmiş bir sunum yaptı. Programa BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ilmin hakikat yolculuğuna vurgu yaparak Prof. Dr. Şaban Doğan’ın Türkistan coğrafyasına adanmış çalışmalarının önemi ve genç akademisyenlere açtığı ufuklar üzerinde durdu. Özölçer, programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Şaban Doğan’ın sunumu: Yazıtlar, ritüeller ve kültürel süreklilik

Prof. Dr. Şaban Doğan, sunumunda Moğolistan’ın hemen her bölgesinde belgelenen yaklaşık 200’e yakın yazıt olduğuna dikkat çekti ve bunların kadim bozkır medeniyetinin izlerini taşıdığını vurguladı. Şamanizm ritüellerinden çaput bağlama geleneğine, atalara kurban sunulmasından atın özgürleştirilmesine kadar bozkırın inanç ve yaşam kültürünü örneklerle anlattı; bu uygulamaların arkeolojik bulguların yorumlanmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Doğan, Bugut Yazıtı, Tes Yazıtı, Anıt Külliyesi Yazıtı, Çoyr Yazıtı ile 2022'de tespit edilen İlteriş Kağan Yazıtı gibi önemli eserleri fotoğraflarla katılımcılara sundu. Ayrıca, yazıtların yerinde korunması ve bütüncül ele alınmasına yönelik bir müze projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA iş birliğinde yürütüldüğünü ve açılışın Mayıs ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konuşmasında ayrıca Köktürk döneminde 800’e yakın taşbaba bulunduğuna, bozkırda çatı kiremitlerinden kemiklere kadar çeşitli nesnelere yazıların kazındığına, yazıların yalnızca seçkin sınıflara değil halkın farklı kesimlerine de ait olabildiğine değindi. Müze koleksiyonunda yer alan 7. yüzyıla ait Altay Yatıg gibi geleneksel çalgıların Türk kültürünün çok yönlülüğünü gösterdiğini aktardı.

Kapanış, teşekkür ve ziyaret

Konferans, Prof. Dr. Şaban Doğan’a takdim edilen teşekkür belgesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Programın ardından Prof. Dr. Şaban Doğan, ev sahipliği için BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti; Rektör Özölçer de Doğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

