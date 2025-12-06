BEUN'de Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

BEUN'de düzenlenen Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu konseri, protokol ve vatandaşların katılımıyla duygulu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:58
BEUN'de Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

BEUN'de Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde gerçekleşen konser, Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun performanslarıyla yoğun katılıma sahne oldu. Türk halk müziğinin seçkin eserleri geceye damgasını vurdu.

Protokol ve Açılış Konuşması

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen konsere; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il ve ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı. Şirin, böyle anlamlı bir organizasyonu düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, etkinliğe katılan ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Performans ve Kapanış

Sahneye çıkan Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu, repertuvarındaki seçkin halk müziği eserlerini seslendirerek izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda, engelli bireylere yönelik çalışmalara destek sunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve hayırseverlere, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin tarafından plaket takdim edildi. Konser, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ TÜRK HALK...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN KONSER, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ. TÜRK HALK MÜZİĞİNİN EŞSİZ ESERLERİNİN SESLENDİRİLDİĞİ GECE, DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ TÜRK HALK...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi