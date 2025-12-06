BEUN'de Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde gerçekleşen konser, Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun performanslarıyla yoğun katılıma sahne oldu. Türk halk müziğinin seçkin eserleri geceye damgasını vurdu.

Protokol ve Açılış Konuşması

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen konsere; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il ve ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı. Şirin, böyle anlamlı bir organizasyonu düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, etkinliğe katılan ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Performans ve Kapanış

Sahneye çıkan Türkiye Sakatlar Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu, repertuvarındaki seçkin halk müziği eserlerini seslendirerek izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda, engelli bireylere yönelik çalışmalara destek sunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve hayırseverlere, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin tarafından plaket takdim edildi. Konser, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı.

