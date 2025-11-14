Beyağaç Belediyesi'nden Şap Hastalığına Karşı Ücretsiz Kireç Desteği

Beyağaç Belediyesi, şap salgınına karşı üreticilere ücretsiz kireç dağıtarak besihaneleri dezenfekte etti; Tarım Müdürlüğü ekipleri de bilgilendirme çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:41
Beyağaç Belediyesi'nden Şap Hastalığına Karşı Ücretsiz Kireç Desteği

Beyağaç Belediyesi'nden şap tedbirleri: Ücretsiz kireç dağıtımı

Besihaneler dezenfekte ediliyor, üreticiler bilgilendiriliyor

Beyağaç Belediyesi, ülke genelinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı Beyağaçlı üreticilerin besihanelerini korumak ve dezenfekte etmek amacıyla ücretsiz kireç dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri, dağıtımın amacının hayvan besihanelerindeki bakterileri kireçle temizleyerek salgının etkisini azaltmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda üreticilere ücretsiz kireç temin edildi ve uygulama konusunda bilgilendirme yapıldı.

Beyağaç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de üreticilere yönelik saha çalışmaları yürüterek, şap hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme sağladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün konuyla ilgili, "Beyağaç Belediyesi olarak büyükbaş yetiştiricilerimize, şap hastalığına karşı dezenfektan kireci desteğinde bulunduk. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte üreticilerimizi şap hastalığı konusunda bilgilendirerek gerekli önlemler hakkında farkındalık oluşturduk. Çiftçilerimizin yanında olmaya, üretimin gücüne destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, salgına karşı alınan tedbirlerin sürdürülerek üreticilerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ARASINDA SALGIN OLAN ŞAP HASTALIĞINDAN BEYAĞAÇLI...

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ARASINDA SALGIN OLAN ŞAP HASTALIĞINDAN BEYAĞAÇLI ÜRETİCİLERİN BESİHANELERİNİ KORUMAK VE DEZENFEKTE EDEBİLMEK İÇİN KİREÇ DAĞITIMI YAPTI.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ARASINDA SALGIN OLAN ŞAP HASTALIĞINDAN BEYAĞAÇLI...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
5
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
6
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları