Beyağaç Belediyesi'nden Şap Hastalığına Karşı Ücretsiz Kireç Desteği

Beyağaç Belediyesi'nden şap tedbirleri: Ücretsiz kireç dağıtımı

Besihaneler dezenfekte ediliyor, üreticiler bilgilendiriliyor

Beyağaç Belediyesi, ülke genelinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı Beyağaçlı üreticilerin besihanelerini korumak ve dezenfekte etmek amacıyla ücretsiz kireç dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri, dağıtımın amacının hayvan besihanelerindeki bakterileri kireçle temizleyerek salgının etkisini azaltmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda üreticilere ücretsiz kireç temin edildi ve uygulama konusunda bilgilendirme yapıldı.

Beyağaç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de üreticilere yönelik saha çalışmaları yürüterek, şap hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme sağladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün konuyla ilgili, "Beyağaç Belediyesi olarak büyükbaş yetiştiricilerimize, şap hastalığına karşı dezenfektan kireci desteğinde bulunduk. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte üreticilerimizi şap hastalığı konusunda bilgilendirerek gerekli önlemler hakkında farkındalık oluşturduk. Çiftçilerimizin yanında olmaya, üretimin gücüne destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, salgına karşı alınan tedbirlerin sürdürülerek üreticilerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

