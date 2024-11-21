Beyaz Saray'dan Senatör Sanders'a Tepki: İsrail'e Silah Satışı Bloke Edilemez

Beyaz Saray, Senatör Bernie Sanders'ın gündeme getirdiği İsrail'e silah satışının bloke edilmesi önerilerine sert bir yanıt verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu konuda yapılan tasarıların Senato'da reddedildiğini hatırlatarak, bunların "ters etki yarattığına" inandıklarını ifade etti.

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, özellikle Gazze gündemine dair güncel gelişmeleri değerlendirirken, Sanders'ın, ABD'nin İsrail'e silah satışını engellemeyi amaçlayan üç tasarısını yorumladı. Sözcü, İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma meselesinin oldukça net bir tutum gerektirdiğini belirtti: "Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlarken, rehinelerin kurtarılması için çaba harcarken, bu tasarıların olumsuz etkiler yarattığına inanıyoruz."

Jean-Pierre, sözlerini sürdürerek, İsrail'in zayıflamasının bölgede İran destekli örgütleri cesaretlendireceğini savundu ve buna izin vermeyeceklerini vurguladı. Beyaz Saray sözcüsü, Sanders ve bu tasarılar için "evet" oyu veren 19 senatörün endişelerini anladıklarını ve saygı gösterdiklerini, ancak Amerikan yönetiminin bu konudaki tutumunun çok net olduğunu dile getirdi.

ABD yönetimi, 14 Ağustos'ta İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçların satışına onay vermişti. Özellikle Sanders, eylül ayında yaptığı bir açıklamada, bu silah satışlarının Amerikan yasalarına aykırı olduğunu belirterek, Kongre'de bloke edilmesi gerektiği mesajını iletmişti. Senato Genel Kurulunda, 20 Kasım'da oylamaya sunulan üç ayrı tasarı ise 20 civarındaki senatörden destek alsa da, diğer senatörlerin "hayır" oylarıyla reddedilmişti.

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