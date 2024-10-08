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Beyaz Saray'dan Trump'a Tepki: "Kötü Genler" Açıklamasına Cevap

Beyaz Saray, Trump'ın düzensiz göçmenlerle ilgili sarf ettiği nefret dolu sözlere yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:54
Beyaz Saray'dan Trump'a Tepki: "Kötü Genler" Açıklamasına Cevap

Beyaz Saray'dan Sert Tepki

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın düzensiz göçmenleri hedef alan "kötü genler" ifadelerini şiddetle kınadı.

Trump'ın Tartışmalı Açıklamaları

Trump, katıldığı bir radyo programında, düzensiz göçmenlerin ülkeye getirdiği sorunlara dikkat çekerken, "ABD’ye yasa dışı olarak giren göçmenlerden birçoğunun geçmişte cinayet işlediğini" öne sürdü. Ülkeye gelen bu kişilerin genetik özelliklerinin sorunlu olduğunu iddia etti ve "Şu anda ülkemizde 425 bin suçlunun olduğunu düşünüyorum. Onlar şimdi burada, mutluluk içinde yaşıyorlar," dedi.

Beyaz Saray'dan Gelen Yanıt

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Trump’ın açıklamalarını "neyin teşvik edildiğini anlamakta zorlandıklarını" belirterek, bu tür "rahatsız edici ve nefret dolu" söylemleri asla kabul etmeyeceklerini ifade etti. Jean-Pierre, "Bu iğrenç ve uygunsuz dilin ülkemizde yeri yok. Toplumları birleştirmek yerine ayırmaya çalışan bir anlayışı reddetmeliyiz," şeklinde konuştu.

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