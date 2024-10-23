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Beyaz Saray TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Beyaz Saray, TUSAŞ'a olan terör saldırısını güçlü bir dille kınadı ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:07
Beyaz Saray TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Beyaz Saray'dan TUSAŞ'a Destek Geldi

Beyaz Saray, Türkiye'deki TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Beyaz Saray, Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

John Kirby'nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz, Ankara'daki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer, olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturuyorlar. Henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında kimlerin olduğunu bilmiyoruz, ancak bu şiddet olayını güçlü bir şekilde kınıyoruz," dedi.

Ayrıca, Kirby, "Bu zor günlerde dualarımız, saldırıdan etkilenenler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber," ifadesini kullandı.

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