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Beyaz Saray, USAID Başmüfettişi Paul Martin'i İşten Çıkardı

Beyaz Saray, Trump yönetiminin dış yardımları durdurması sonrası USAID başmüfettişi Paul Martin'i görevden aldı. Davalar açıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:31
Beyaz Saray, USAID Başmüfettişi Paul Martin'i İşten Çıkardı

Beyaz Saray, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) başmüfettişi Paul Martin'in görevine son verdi. Bu karar, Başkan Donald Trump tarafından tüm dış yardımların durdurulmasının ardından alındı.

İsmini vermeyen ABD yetkilileri, Trump yönetiminin USAID'e yönelik eylemlerinin "insani yardım faaliyetlerini büyük ölçüde işlevsiz bıraktığına" dair rapor yayımlayan Martin'in işten çıkarıldığını öne sürdü. Ancak Beyaz Saray, Martin'in görevden alınmasına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Davalar ve İddialar

Diğer yandan, bir grup şirket, Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, USAID Yönetici Yardımcısı vekili Peter Marocco ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü adayı Russell Vought hakkında Washington'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dosyasına göre, USAID'e yönelik faaliyetlerin ABD'li şirketlere milyonlarca dolarlık zarara yol açtığı savunuldu.

ABD hükümetinin dış yardımları ani bir şekilde dondurmasının, USD'ye bağımlı tedarikçiler ve şirketleri toplu işten çıkarmalara zorladığı öne sürüldü. Özellikle Washington merkezli Chemonics International şirketinin bu durumdan etkileneceği belirtildi. Dava dosyasında, USAID'in en büyük ortaklarından birinin finansmanının durmasının, yaklaşık 103 milyon dolarlık ödenmemiş fatura ve diğer tedarik zincirinde aksamalara neden olacağı vurgulandı.

USAID Tartışmaları ve Geçmişteki Gelişmeler

Donald Trump, 20 Ocak 2021'de başkanlık görevini devraldıktan sonra, dış yardımlara yönelik önemli adımlar atmıştı. Trump, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların ödemelerini durdurmasına yönelik kararname imzalamıştı. Bu süreç, dış yardımların ABD dış politikasıyla uyumlu olup olmadığının incelenmesi amacıyla 90 günlük bir değerlendirme süreciyle başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu resmen açıklamıştı. Ayrıca, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı sorun nedeniyle bazı çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. USAID'in sosyal medya hesapları da kapatıldı.

Washington DC Bölge Mahkemesi ise USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması" kararının yürütmesinin geçici olarak durdurulduğu yönünde bir açıklama yaptı.

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