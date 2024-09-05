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Beyaz Saray ve Netanyahu Arasındaki Gazze Ateşkesi Tartışması Devam Ediyor

Beyaz Saray, Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen Gazze'de ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:28
Beyaz Saray ve Netanyahu Arasındaki Gazze Ateşkesi Tartışması Devam Ediyor

Beyaz Saray ile Netanyahu Arasındaki Ateşkes Polemiği

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de ateşkes yakın değil" açıklamalarına rağmen ateşkes müzakerelerinin devam ettiğini ve umutlu olduklarını bildirdi.

Kirby: Gazze'deki Görüşmeler Devam Ediyor

ABD Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bir telekonferans ile yaptığı açıklamada, Gazze'deki son durumu ve ateşkes müzakerelerini değerlendirdi. Doha ve Kahire'deki görüşmelerden henüz net bir sonuç çıkmamasına rağmen ilerleme kaydedildiğini belirten Kirby, özellikle esir takası konusunda hâlâ anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etti.

Netanyahu'ya Üstü Kapalı Yanıt

Kirby, Netanyahu'nun "ABD'nin anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalındığı söylemi doğru değil" ve "Gazze'de ateşkese yakın değiliz" şeklindeki ifadelerine doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "Başbakan kendi adına ve nerede duruyorsa ona göre konuşur. Ancak biz İsrailli muhataplarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Zor bir süreç olmasına rağmen, bazı tavizler verilirse ateşkes anlaşmasına ulaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ateşkes Sürecindeki Rahatsızlıklar

Kirby, hâlâ ateşkes müzakerelerinin sonuçlanmamış olmasından rahatsız olduklarını vurguladı. Netanyahu'nun kamuoyuna yaptığı "anlaşmanın yakın olmadığı" yönündeki açıklamaların sürece yardımcı olmadığını belirtirken, diğer bir ABD'li yetkili, ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığını ve müzakerelerin tutuklularla esirlerin takası ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili sürdüğünü kaydetmişti.

Öte yandan, Netanyahu, Amerikan Fox News kanalında yaptığı açıklamalarda, ABD'nin ateşkes anlaşmasının ilerlemesine dair üslubunu reddederek, mevcut durumda bir ateşkesin yakın olmadığını ifade etti.

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