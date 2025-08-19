DOLAR
Beyda Üniversitesi'nde Yüzlerce Kişi Gazze'deki Açlığa Protesto Düzenledi

Beyda'da öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve açlığı protesto ederek Arap ve İslam ülkelerine baskı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:38
Gösteri ve talepler

Beyda Üniversitesi yerleşkesinde toplanan yüzlerce öğrenci ve öğretim görevlisi, Yemen ve Filistin bayrakları eşliğinde İsrail ordusunun Gazze'ye dayattığı açlık krizini protesto etti.

Göstericiler adına yapılan yazılı açıklamada "Gazze Şeridi'nde insanların saldırı ve aç bırakılarak öldürülmesi, insanlık tarihinde görülmemiş bir soykırım suçudur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Gazze'de kadın ve çocukları katlettiğine işaret edilerek, Arap ve İslam ülkeleri halklarının hükümetlerine Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için baskı kurması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki insani durum

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı; su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaket yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin %88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde; hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi yaralandı.

