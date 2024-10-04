Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Başarıyla Kurtarıldı

Beykoz'da Tekne Kurtarma Operasyonu

Beykoz açıklarında gerçekleşen olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen altı metrelik bir tekne, içinde üç kişi ile tehlikeye düştü.

Kurtarma İşlemi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Umuryeri açıklarında bulunan tekneye yönelik sürüklenme durumuna müdahale etti. Ekipler, Tahlisiye-9 botu ile tekneyi yedekleyerek, güvenli bir şekilde Türkeli Balıkçı Barınağı'na yönlendirdi.

Güvenlik Önlemleri

Olay sonunda, tekne içindeki tüm bireylerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kıyı Emniyeti, bu tür acil durumlarda vatandaşların güvenliğini öncelikli hedef olarak belirlendiğini vurguladı.