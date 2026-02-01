Bayındır'da 5. Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ne Ziyaretçi Akını

Bayındır'da 5. Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ne Ziyaretçi Akını

Yağışa rağmen stantlar doldu, üreticiler yüzünü güldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 5’inci Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, yağışlı hava koşullarına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Olumsuz hava nedeniyle konser ve bazı etkinlikler iptal edilse de festival alanında kurulan üretici stantları, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Nergis ve kuru çiçek başta olmak üzere yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar gün boyu ilgi gördü.

Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü. Ziyaretçiler festival alanında samimi bir atmosferde keyifli vakit geçirdi; konserlerin iptal edilmesine karşın etkinlik, sıcak karşılamalar ve yoğun ziyaretçi trafiğiyle dikkat çekti.

Etkinlik, bölge üreticilerine ekonomik katkı sağlarken Bayındır’ın nergis ve kuru çiçek üretimindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

