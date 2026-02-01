Bayındır'da 5. Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ne Ziyaretçi Akını

İzmir Bayındır'da düzenlenen 5. Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, yağışa rağmen üretici stantlarına yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:32
Yağışa rağmen stantlar doldu, üreticiler yüzünü güldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 5’inci Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, yağışlı hava koşullarına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Olumsuz hava nedeniyle konser ve bazı etkinlikler iptal edilse de festival alanında kurulan üretici stantları, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Nergis ve kuru çiçek başta olmak üzere yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar gün boyu ilgi gördü.

Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü. Ziyaretçiler festival alanında samimi bir atmosferde keyifli vakit geçirdi; konserlerin iptal edilmesine karşın etkinlik, sıcak karşılamalar ve yoğun ziyaretçi trafiğiyle dikkat çekti.

Etkinlik, bölge üreticilerine ekonomik katkı sağlarken Bayındır’ın nergis ve kuru çiçek üretimindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

YAĞIŞA RAĞMEN BAYINDIR NERGİS FESTİVALİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

