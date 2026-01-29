MSB: Ege Denizi'ndeki NAVTEX'ler 2 yıllık değil, süresiz yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan basınında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, Ege Denizi’ndeki NAVTEX uygulamalarının iddia edildiği gibi 2 yıllık değil, süresiz olarak yayımlandığını duyurdu.

Basın toplantısı ve Bakanlığın mesajı

Haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Armoni Mızıkası Komutanlığında gerçekleştirildi. Kuruluşunun 200’üncü yıl dönümü kutlanan Armoni Mızıkası Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri askerî müzik geleneğini temsil ediyor. Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamada, Bakanlığın görev ve faaliyetlerine ilişkin olarak şu ifadesini kullandı: Bakanlığımız, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine büyük bir şevk ve gayretle devam etmektedir.

Terörle mücadele

Aktürk, terörle mücadele kapsamında son durumu paylaştı: Bu kapsamda son bir haftada 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur. Sınırlarımızda ve ötesinde yapılan arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 451) kilometreye ulaşmıştır.

Hudut güvenliği

Hudutlarda güvenliğin en üst seviyede sağlandığını vurgulayan Aktürk, 7/24 esasına göre yürütülen denetimlerde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Aktürk ayrıca yıl içinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 519’a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 4 bin 404’e ulaştığını bildirdi.

Batı Trakya Türklerine destek

Aktürk, 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne dikkat çekerek, Batı Trakya Türkü soydaşlarımıza destek mesajı verdi ve mücadelenin öncü isimlerinden Dr. Sadık Ahmeti rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Üst düzey temaslar ve tatbikatlar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin bilgi verdi: Bakanımız bugün Portekiz Savunma Bakanı ve Savunma Sanayii Başkanımızın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Kızağa Koyma Töreni’ne iştirak edecektir. TSK tatbikat faaliyetleri kapsamında birliklerin muharebe kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Kars’ta Kış-2026 Tatbikatı icra edilmektedir. NATO ve deniz görevlerine ilişkin olarak NATO Deniz Muhafızı 2026 yılı 1’inci Odak Harekâtı, Doğu Akdeniz’de devam etmektedir. Ayrıca 26 Ocak-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 10’uncu Ulusal Antarktika Bilim Seferine Harita Genel Müdürlüğü, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı katılım sağlayacaktır.

Askeri öğrenci alımı

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri sürdüğünü belirten Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün itibarıyla tamamlanacaktır açıklamasında bulundu.

Suriye ve mutabakatlar

Bakanlık açıklamasında, Suriye’de kalıcı istikrar için mutabakatlara uymayan SDG’nin ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğine dikkat çekildi: 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG’nin 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Açıklamada ayrıca Suriye’deki gelişmelerin sahada yakından takip edildiği ve hudutların güvenliği için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açması memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ege Denizi ve NAVTEX

MSB, Ege Denizi’ndeki NAVTEX uygulamalarına ilişkin olarak şu vurguyu yaptı: Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir.

Somali iş birliği

Açıklamada, Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadelede etkin şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi: Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir.

İran ve bölgesel tedbirler

İran’daki gelişmelere ilişkin olarak Türkiye’nin bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmediği, tüm çatışmaların sona ermesi ve bölgede huzur ile istikrarın hâkim olması için çabaların sürdüğüne değinildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

MSB: "Ege Denizi’ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlere ilişkin NAVTEX’ler 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır"