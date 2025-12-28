Bayraktar KIZILELMA'dan Tarihi Adım: Akıllı Filo Otonomisi ile Kol Uçuşu

Bayraktar KIZILELMA akıllı filo otonomisiyle kol uçuşunu başarıyla tamamladı

Dünya havacılık tarihinde ilkleri gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı. Testte PT3 ve PT5 numaralı prototipler, geliştirilen filo algoritmalarıyla otonom muharebe pilotu eşliğinde kol uçuşu icra etti.

KIZILELMA'dan bir ilk daha

Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmada üçüncü prototip PT3 ve beşinci prototip PT5 arka arkaya havalandı. Baykar tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde iki uçak eş güdümlü hareket ederek dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Bu gelişme, insanlı savaş uçaklarının icra ettiği karmaşık hava görevlerinin otonom sistemlere aktarılmasının önünü açıyor. Söz konusu kabiliyet, birden fazla insansız platformun bir lider komutası altında birbirlerine göre konumlarını otonom şekilde ayarlayarak ortak görev icra etmesine imkan tanıyor.

Hava devriyesi görevi test edildi

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi ve milli insansız savaş uçağı ile filo halinde hava savunma görevlerinin yapılabilirliği doğrulandı.

Gelecekte devriye ve önleme görevleri, KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak icra edilebilecek.

Geleceğin hava muharebesi

Test sürecinde insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekât süreçleri yakından izlendi. Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısıyla çoklu platformlarla koordineli harekât kabiliyetini geliştirmeyi sürdürecek.

Havacılık tarihinde bir ilk: Hava-hava atışı

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 20225’te gerçekleştirilen testte bir başka tarihi başarıya imza atmıştı. Sinop açıklarında yapılan testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurarak, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

İhracat şampiyonu Baykar

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolar ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel başarıyı sürdürerek gelirlerinin %90'ını ihracattan elde etti ve 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü aldı.

Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te sektör toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında güçlü konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

