Beykoz Belediye Meclisi'nde Yolsuzluk Tartışması: Karakaya, Zayıf ve Gürzel Karşı Karşıya

Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk tartışması

Kasım ayı birinci birleşiminde sert karşılıklı açıklamalar

Beykoz Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci birleşimi, belediyenin hizmet binasında Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının gündem dışı bölümünde taraflar arasında yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sert tartışmalar yaşandı.

CHP'li Meclis Üyesi ve eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, söz alarak AK Parti'li bazı isimlerin başkan değişince tutum değiştirdiğini ileri sürdü. Karakaya, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Gaye Zayıf'ın daha önceki dönemler için sarf ettiği sözleri hatırlatarak, Gaye Zayıf'ın "Dokuz ayda öyle bir yemişler ki altı ayda belediyeyi zor toparlarız" ifadesini kime yönelttiğini sordu.

Karakaya'nın iddiasına göre, bahsi geçen dönemin belediye başkan vekilinin ve iki başkan yardımcısının halen görevde olması nedeniyle sözlerin hangi yönetim kadrosuna söylendiğinin açıklanması talep edildi. Karakaya, "Bizi sahip çıkmamakla, destek olmamakla suçlayan başkan vekili acaba bugün yol arkadaşlığı yaptığı danışmanın bu sözlerine ne edecek?" diye sordu.

Gaye Zayıf ise tutumunda değişiklik olmadığını belirterek, geçmişte farklı parti mensubu olmasına rağmen başkan vekilinin arkasında durduğunu ifade etti. Zayıf, "1,5 yıldır belediyenin nasıl yönetildiği, sadece biz değil, Beykoz halkı tarafından zaten şeffaflıkla ortadadır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an belediyenin bu durumda olmasının müsebbibi AK Parti yönetimi değil, CHP yönetimidir. Benim o söylemiş olduğum durum Özlem Başkan'ın şahsıyla alakalı değil, CHP yönetimiyle alakalı bir durumdur."

Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ise hakkında algı oluşturulmak istendiğini belirterek, kavga ve kaosun içinde yer almak istemediğini vurguladı. Gürzel, geçen meclis toplantısında CHP'li üyelerin kendisine yönelik ağır ifadeler kullandığını belirterek, "Dokuz ayda yapılan yolsuzlukları kimse bana burada yazdırmaya çalışmasın" ifadesini kullandı.

Gürzel, adının rüşvet ve yolsuzlukla yan yana getirilemeyeceğini, yönetimlerinin şeffaf olduğunu söyledi. Kendisinin AK Parti'ye geçişinin "tamamen gönüldendir" olduğunu belirten Gürzel, "Benim şahsen hiçbir kişisel zenginleşmeye ihtiyacım yoktur" dedi ve kamu mallarının korunacağına dair kararlılığını dile getirdi.

Toplantıda tarafların karşılıklı açıklamaları sonrası gündem maddeleri çeşitli komisyonlara havale edildi.

