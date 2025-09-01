Beykoz Belediyesi'nde Maaş ve İkramiye Krizi Mecliste Tartışıldı

Beykoz Belediye Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde, belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

AK Parti'den Sert Eleştiriler

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, toplantıda belediye personelinin son ay maaşlarının parça parça ödenmesi ve ikramiye alacaklarının ödenmemesini gündeme taşıdı. Deliak, belediyenin ekonomik durumunun 'son ay personel maaşını dahi ödemekte zorlandığını', ödemelerin 'parça parça gecikmeli yapıldığını' ve ikramiyelerin ödenmediğini söyledi.

Deliak, mevcut yönetimin '1,5 yılda kayda değer bir hizmet yapmadığı gibi olan hizmetleri de kaldırıp kısıtladığını' ifade ederek, 'Belediye 2025 yılının ilk 6 ayında gelir gider tablosunda 1 milyara yakın açık vermiştir. Tarihte ilk kez belediye binasına, başkanlık makamına haciz memurları gelmiştir. Böyle bir ortamda belediyemiz 46 milyonluk kültür sanat ihalesi yapmıştır. Kültür sanat faaliyetlerine karşı değiliz ancak önem sırasında çalışanın, işçinin maaşı eğlenceden önce gelmelidir. Belediye yönetimini bu noktada sorumlu davranmaya, emekçi kardeşlerimizin hakkını her şeyden önce gözetmeye davet ediyorum.'

Deliak, tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in son mektubuna atıfla, Köseler'in yönetimi eleştirdiğini hatırlattı. Deliak, 'Sayın Köseler bir süredir yazdığı mektuplarda belediye başkan vekilimizi ve yönetimini ağır şekilde eleştirmektedir' ifadelerini aktardı ve adalet vurgusu yaparak, 'yarın başlayacak olan başkan Köseler ve diğer tutuklu sanıkların da olduğu yargılamalarda adaletin en yüksek manada tesis edileceğine inancımızı tekrarlıyor, suçu olmayanların aklanacağı, suç işleyenlerin cezalandırılacağı inancıyla herkesin yüce Türk adaletine güvenmesi gerektiğini hatırlatıyorum' dedi.

Deliak ayrıca, Şile Belediyesine yönelik operasyon sonrası ortaya çıkan Beykoz ilişkilerinin kendilerini utandırdığını söyledi.

CHP'den Yanıt: Borç ve İklim Etkisi Gerekçesi

CHP Meclis Üyesi Murat Uzun, geçmiş dönemden kalan borç ve haciz işlemleri ile son dönemde olumsuz hava şartlarının belediyenin turizm işletmelerinde gelir kaybı yaşanmasına neden olduğunu, bu yüzden personel maaşlarının gecikmeli ve taksitli yatırıldığını savundu. Uzun, belediyeye gelen hacizlerin de geçmiş dönemden kalan borçlarla ilgili olduğunu belirtti.

Uzun, festivallerle yoğun ve anlamlı bir sürecin içinde olduklarını belirterek, Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim B. için taziye dileklerini iletti.

